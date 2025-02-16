الدوري الفرنسي.. تعرف على تشكيل مواجهة ليون ومونبلييه

أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ليون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونبلييه، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق ليون كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

خط الدفاع: شاول كومبيدي، كلينتون ماتا، موسى نياكاتيه، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، تانر تسمان، ريان شرقي، كورينتين توليسو.

خط الهجوم: ايرنيست نواماه، جيورج ميكوتادزي.

بينما أعلن جان لويس غاسيت المدير الفنى لفريق مونبلييه تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بنجامين ليكومت.

خط الدفاع: ياالمونجا، إنزو شاتو، ثيو سانت لوس، بامو ميتي.

خط الوسط: جوريس شوتارد، تيجي سافانير، جوردان فيري، تانجوي كوليبالي، رابي نزينجولا.

خط الهجوم: أندي ديلور.



ويحتل فريق ليون المركز السادس برصيد 33 نقطة، بينما يقع فريق مونبلييه فى قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 15 نقطة.