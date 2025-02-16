اصطدام تريلا بسيارة نقل محملة بالمواشي في البحيرة.. صور

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بحادث اصطدام سيارة تريلا بإخري نقل جامبو محملة بالماشية بطريق (دسوق- دمنهور)، بمحافظة البحيرة.

وكما أسفر الحادث عن نفوق رأس ماشية وإصابة ٧ أخرين، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين مستشفى دمنهور التعليمى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق دسوق دمنهور أمام محطة بنى هلال بدائرة مركز دمنهور ووجود متوفى ومصابين.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز دمنهور إصطدام سيارة تريلا بسيارة جامبو نقل محملة بالماشية كانت فى طريقها لسوق الماشية بدمنهور

أسفر الحادث عن وفاة ياسر محمد عبد السلام، 51 عاما، تاجر ومقيم سنهور ، وإصابة كلا من " محمد أحمد عبد القادر، 45 عاما، وسعيد فتحى، 50 عاما، وربيع على بحر، 45 عاما، وحمدى هارون مليجى، 52 عاما ونجله هارون حمدى هارون، 18 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز دسوق والسيد أحمد رجب 48 عاما، وسمير السعيد عمر، مقيمان سنهور مركز دمنهور بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن نفوق رأس ماشية وإصابة ٧ أخرين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة، الطب البيطرى لإتخاذ شؤونها.

وكما تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى إنتقلت لمكان الحادث لمعاينة السيارتين ومكان الواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

