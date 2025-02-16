غزل المحلة يدعم محمود الخطيب في أزمته الصحية

حرص نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل على دعم محمد الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في أزمته الصحية، التي أعلن عنها مؤخرًا.

قدم نادي غزل المحلة لافتة طيبة تجاه الخطيب، بعدما أعلن أنه يعاني صحيًا خلال الفترة الأخيرة، أثناء حفل تدشين استاد النادي الأهلي والاحتفال بزيارة كأس العالم للأندية 2025 لمصر.

أزمة الخطيب الصحية

وكشف الخطيب عن ابتعاده عن العمل الإداري ورئاسة مجلس إدارة الأهلي لفترة مؤقتة؛ بسبب حالته الصحية لحين الانتهاء من رحلة علاجه.

بيان غزل المحلة

وأصدر نادي غزل المحلة بيانًا، أعلن خلاله دعمه للخطيب، جاء فيه: «يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، داعين الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية».