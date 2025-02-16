الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لووفرهامبتون لمواجهة ليفربول

أعلن جاري أونيل المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل فريق وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: مات دوهيرتي، إيمانويل أغبادو، توتي غوميز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيلسون سيميدو، أندريه ترينداد دا كوستا نيتو، جواو جوميز.

خط الهجوم: بابلو سارابيا، جونسالو جيديس، ماثيوس كونها.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.