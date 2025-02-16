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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المتولي يقود بتروجيت أمام الزمالك في الدوري المصري

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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أعلن الجهاز الفني لنادي بتروجيت عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن الجولة ال 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد السلام .

 التشكيلة الأساسية لبتروجيت:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي  - حامد حمدان - محمد علي - بدر موسى - أحمد يحيى

خط الهجوم: إسماعيل بامبا - شيكودي جبريل

ويحتل يتواجد بتروجيت فى المركز التاسع برصيد 17 نقطة بينما  فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 26 نقطة.

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