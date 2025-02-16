المتولي يقود بتروجيت أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لنادي بتروجيت عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن الجولة ال 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد السلام .

التشكيلة الأساسية لبتروجيت:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي - بدر موسى - أحمد يحيى

خط الهجوم: إسماعيل بامبا - شيكودي جبريل

ويحتل يتواجد بتروجيت فى المركز التاسع برصيد 17 نقطة بينما فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 26 نقطة.