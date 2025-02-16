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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
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قررت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم الاحد إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي .
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية  وهاتف محمول وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وتم احالته الي النيابه العامه واتخاذ الإجراءات القانونية. 

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