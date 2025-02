برتوكول تعاون في مجال البرمجيات بين تربية سوهاج ومعهد تكنولوجيا المعلومات

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITDI) التابع لوزارة الإتصالات، وقع برتوكول تعاون بهدف تقديم حزمة من الدورات التدريبية المجانية لطلاب كلية التربية في مجال البرمجيات.

وأوضح النعماني أن البروتوكول يهدف إلى تدريب الطلاب الكلية بمنح مجانية في مجال البرمجة، وذلك لتزويدهم بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور حسين طه القائم بعمل العميد إلى أن التدريب يستهدف تعريف الطلاب بأحدث تقنيات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وإكسابهم المهارات اللازمة للبرمجة، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، حيث تضمن تعريف المتدربين بأحدث تقنيات البرمجيات والذكاء الاصطناعيّ، وتضمنت المنحة الدورات التدريبية في برامج HTML & CS ،Introduction to Programming Using JavaScript, JavaScript, Responsive Web Design (RwD) in CSS3 + Bootstrap

وأكد الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تنفيذ التدريب في قاعات المعهد المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، تحت إشراف نخبة من خبراء البرمجة والتدريب، مشيرًا إلى أهمية هذه المنحة في تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تستهدف زيادة اهتمام الطلاب بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتحسين مهاراتهم في البرمجة، مضيفًا أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل جهوده لتوفير المزيد من المنح التدريبية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.