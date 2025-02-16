المؤتمر: استضافة مصر قمة عربية طارئة انطلاق جديدة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني

أشاد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، وذلك لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال جودة في بيان له، إن استضافة مصر لهذه القمة تعكس دورها القيادي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤكد التزامها الثابت بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه القمة تسعى لصياغة موقف عربي موحد يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من وطنهم، ويؤكد ضرورة بقائهم في أراضيهم.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذه القمة ستبحث سبل إعادة إعمار قطاع غزة بتمويل عربي، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد القبطان وليد جودة، أن هذه القمة ستكون نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.