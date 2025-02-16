أورام الأقصر تشارك في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بوزارة الخارجية.. صور

شارك مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، بوفد رفيع المستوي في التنمية المحلية، في فعاليات الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة، التي تنظمها الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

جاء ذلك في إطار حرص مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، على توسيع مظلة خدماتها لتشمل جميع الدول الأفريقية، وحرص المستشفى علي دعم الجانب الصحي من خلال تقديم خدمات علاج الأورام للكبار والأطفال والتدريب والبحث.

وشارك في هذه الدورة، عدد من المؤسسات الدولية والجهات الوطنية ومنها وزارة الخارجية، الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطواري بوزارة الصحة، وكالة الفضاء المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكالة الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، بنك الاستيراد والتصدير الافريقي، مسئولين من وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

ومن جانبه، أوضح محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عل حرص قيادات المؤسسة على المشاركة في كافة الفعاليات، موضحًا أنه خلال الدورة تم عقد اللقاءات الثنائية مع القادة من الجانب الإفريقي، وكذلك تم عرض التجربة المميزة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال في الحفلة الختامية للدورة التدريبية"، مضيفا أن إدارة المستشفى حريصون على المشاركة في كافة الفعاليات وعرض التجربة المميزة في مختلف المجالات وحصولها على العديد من الجوائز العالمية من مختلف المؤسسات.

أورام الأقصر تعرض تجربتها في ملف التمكين الاقتصادي.. ورئيس الوزراء يعد بزيارة المستشفى قريبا

وفي نفس السياق، أعلن محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشف الأورام بالأقصر، أنه تم أيضًا عرض تجربة المستشفى الفريدة والمتميزة فى ملف التمكين الإقتصادي تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.

التمكين الاقتصادي

كما تناول الإجتماع مجهودات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، فى صعيد مصر ووعد رئيس الوزراء بزيارة المستشفى فى أقرب وقت.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن ملف التمكين الاقتصادي للمستشفى له مكونات متنوعة أثبتت نجاحها، لافتا إلى أن المستشفى تسعى للتوسع، كما يتضمن حزمة من المشاريع المتنوعة ومنها، مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% ومشروع الطاقة الشمسية المتجددة بنسبة 15% ومشروع ترشيد استهلاك المياه بنسبة 19% ومشروع فرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وكذلك توعية المرضى والعاملين والمجتمع المحيط بنا.

وأضاف فؤاد أن هذا الملف له مكونات تكنولوجية مثل أحدث تكنولوجيا المعلومات المتوفرة بالمستشفى، ومنها أنظمة BMS لإدارة المبنى ومرافقه، مشيرًا إلى أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان حائزة على شهادة التميز البيئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وخلال الاجتماع، نقل الدكتور مصطفى مدبولي للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً تقدير سيادته للدور المحوري الذي يقوم به التحالف، في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، لافتاً أيضاً إلى أن الحكومة تثمن بدورها جهود التحالف في العمل التنموي في شتى المحاور والقطاعات.

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التمكين (2)

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