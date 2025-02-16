محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون

أعلن الهولندى أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 57 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.

