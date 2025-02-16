زي النهاردة.. تنصيب لويس الخامس عشر ملكً على فرنسا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ١٦ فبراير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

تنصيب لويس الخامس عشر ملكا على فرنسا.

عام 1723 تنصيب لويس الخامس عشر ملك على فرنسا.

عام 1785 أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

وعام 1815 نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

عام 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

عام 1918 منح الاستقلال للتوانيا.

عام 1923 اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.

عام 1948 الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي

1949 اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.

عام 1951 جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.

عام 1959 العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.

عام 1965 رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.

عام 1971 لليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.

1979 زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.

1985 الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

1986 الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.

1989تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.

2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.

بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

عام 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

عام 1918 منح الاستقلال للتوانيا.

عام 1923 اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.

عام 1948 الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.

1949 اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.

عام 1951 جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.

عام 1959 العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.

عام 1965 رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.

عام 1971 لليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.

1979 زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.

1985 الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

1986 الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.

1989تأسيس مجلس التعاون العربي ويضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

1992 اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.

2005 اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.