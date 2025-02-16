وزير الشباب يشهد إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر لغزة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما وزير الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة "أبواب الخير" لصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.

حضر إطلاق القافلة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ولفيف من السادة المحافظين ومسئولي مؤسسات العمل الأهلي.

قال وزير الشباب والرياضة: "نلتقي اليوم في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، تأكيداً على التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والريادي الداعم للأشقاء في قطاع غزة، واستمراراً لجهود القيادة السياسية في تقديم يد العون والمساندة في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف وزير الشباب: "إن إطلاق هذه القافلة الضخمة من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومشاركة العديد من الجهات الوطنية، يأتي ترجمة حقيقية لروح التضامن والتآخي التي لطالما ميزت الشعب المصري في دعمه للقضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وتابع الدكتور أشرف صبحي: "نحن اليوم لا نحمل فقط المساعدات إلى أهلنا في غزة، بل نحمل لهم رسالة أمل وتضامن من الشعب المصري الذي يقف بجانبهم بكل قوة، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية وشعبها الأبي".

وأكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تضع على عاتقها مسؤولية ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعي والتضامني بين شباب مصر، ودورها اليوم لا يقتصر فقط على الرياضة، بل يشمل تعزيز القيم الإنسانية والعمل على نشر ثقافة المساهمة المجتمعية في جميع المحافل".

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر، وجميع الوزارات والجهات الداعمة لهذه القافلة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعكس مدى التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة القضايا الإنسانية، ونأمل أن يكون لهذه الجهود أثر إيجابي في التخفيف من معاناة أهلنا في غزة.