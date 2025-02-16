تضامن الفيوم: تجهيز 15 ألف كرتونة رمضان استعدادًا لتوزيعها قبل حلول الشهر المعظم

أعلنت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، عن قيامها بتجهيز وتعبئة 15 ألف كرتونة رمضان 2025 وذلك مع دخول منتصف شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة الفيوم.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، منوهة أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلاً عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم.



من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، ان الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



وقال شعبان ان الجمعية قد أطلقت (3) فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، فضلا عن كرتونة الستر والتى تكفى اسرة بأكلمها خلال الشهر، مشيرأ ان أهم ما تميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها، مؤكدا اننا نحرص دائما علي تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول سمنة وصلصة وشاى.



يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر إحتياجًا بإحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .