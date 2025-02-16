طوني فرنجيه: لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة

اشار النائب طوني فرنجيه إلى أنّ لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة، رأينا أن الانطلاقة فيها لا بدّ من أن تكون من بكركي التي تمثّل محطّة وطنيّة مفصليّة نتطلّع إليها دائماً".

وأضاف: "طوينا صفحة وفتحنا أخرى، كان لدينا كتكتل وطني مستقل مرشّحنا الرئاسي رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة نتطلّع اليها بواقعية وروح جديدة، أو كما أسماها رئيس المرده بـ "Softwar" جديد، وهذه المرحلة انطلقت مع عهد الرئيس جوزاف عون الذي نتمنّى له كل التوفيق.

ولفت النائب فرنجيه بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى ان "تقييمنا ومنحنا الثقة لا يأتي استناداً الى مشاركتنا فيها من عدمه فهذه ليست الطريقة التي نُقارب فيها الأمور ونحن لم نبنِ بعد موقفنا النهائي، قلنا من اليوم الأوّل نحن داعمون لعهد الرئيس عون ومستمرّون لأننا نرى أنّنا أمام فرصة حقيقيّة للبنان واللبنانيين ونأمل أن تؤدي إلى اعادة بناء المؤسسات وتحديثها وتطويرها بقدرات وكفاءات الشباب اللبناني".

وإذ شدّد على أن إعطاء الثقة من قبل "التكتل الوطني المستقل" للحكومة غير مرتبط بالتمثّل فيها بل بالبيان الحكومي وما سيتضمنّه، قال: "أرسلنا سيراً ذاتية لشخصيات كفوءة كان من الممكن ان تمثّل التكتل الوطني المستقل خير تمثيل وتشكّل قيمة مضافة لهذه الحكومة". واعتبر أن "الملاحظة على الحكومة هي أنها لم تتعاطَ بوحدة معايير مع كل القوى اللبنانية، وهذا ما خلق نوعاً من الإستنسابية في وقت نحن أحوج ما نكون للإتحاد في ما بيننا، علماً ان الحكومة تضمّ كفاءات يعوّل عليها لبناء البلد وإعطاء الأمل للبنانيين".

ورداً على سؤال حول الاعتداءات التي طالت قوات "اليونيفيل"، اعتبر النائب فرنجيه أنّ " هذه الاعتداءات غير مقبولة ولا يقبل بها أي لبناني يتحلّى بالوطنية، وهنا نجدّد ما يطالب به كل اللبنانيين بأن تأخذ العدالة مجراها الى أبعد مدى، لاسيّما أن علاقة لبنان مع المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة هو أمر لا يمكن لاي أحد أن يفرّط بها".