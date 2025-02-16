وكيل تعليم الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، احتفال مديرية التربية والتعليم بالفيوم، باليوم العالمي للمرشدات بنادى قارون بمدينة الفيوم، بحضور هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وحمدية مخلف مسئول مركزي المرشدات بالمديرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات، الأحد 16 فبراير 2025.

شارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات عدد 300 طالبة من مختلف المدارس الإعدادية والثانوية في محافظة الفيوم، ومنها مدرسة مدينة فارس الإعدادية للبنات، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنات، ومدرسة التوفيق الإعدادية للبنات، ومدرسة الشهد مصطفى أحمد أحمد (المسلة الإعدادية للبنات سابقًا) ومدرسة فصول العامرية الثانوية، ومدرسة الرسالة الخاصة للغات بدمو.

تم تنظيم ماراثون رياضي بنادي قارون، حيث أتاح الحدث فرصة لتعليم وتطوير القيم المرتبطة بالإرشاد، وإعلاء قيمة الإرشاد ، مع تعزيز الأنشطة البدنية والتفاعل بين الطالبات من مختلف المدارس. هذه الفعالية تأتي في إطار دعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز من مهارات الطالبات وتشجعهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.