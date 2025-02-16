فرص عمل واعدة للشباب.. ملتقى توظيفي بقرية الستمائة بالبحيرة الخميس

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن تنظيم ملتقى توظيفي موسع، ضمن فعاليات القافلة الخدمية التي تُنظمها المحافظة بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى، والتي شملت تقديم خدمات متنوعة بمشاركة أكثر من 20 جهة مختلفة.

وقالت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأحد، إن المتلقي يأتي إطار حرص المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة البحيرة على دعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمصانع، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على فرص العمل.

وأشارت جاكلين عازر، الي أن الملتقى يتيح أكثر من 1500 فرصة عمل للشباب في العديد من القطاعات الحيوية، حيث يوفر جهاز تشغيل الشباب 1415 فرصة عمل بمشاركة 10شركات كبرى بكل من القاهرة والإسكندرية وحوش عيسى ووادي النطرون، في قطاعات مختلفة، منها:عمال ومساعدو إنتاج وأفراد أمن ومهندسين إنتاج سائقون.

كما تُنظم مديرية الشباب والرياضة ملتقى "توظيف مصر" لتوفير 165 فرصة عمل (مؤهلات عليا ومتوسطة) في قطاعات:التمويل المالي ،الزراعة ،التصنيع ،البيع والتسويق.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة اننا نعمل بكل جهد لفتح آفاق جديدة أمام شبابنا، ونُشجّعهم على استغلال هذه الفرص المتاحة للتأهيل والاندماج في سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وتقديم الدعم الكامل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا".

ودعت محافظ البحيرة، جميع الشباب الباحثين عن فرص عمل جادة إلى الحضور والاستفادة من هذا الحدث الهام، الذي يُعد خطوة حقيقية نحو مستقبل أفضل، وفرصة للتواصل المباشر مع الشركات المشاركة والتعرف على احتياجات سوق العمل ومتطلباته.