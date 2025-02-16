تعرف على أول تشكيل لبيسيرو فى قيادة الزمالك أمام بتروجيت

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذى يولجه به نظيره بتروجيت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت فى المركز التاسع برصيد 17 نقطة.