الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفي بصلاح جاهين

تفتتح الأكاديمية المصرية للفنون بروما ، بمقرها معرضًا ضخمًا بعنوان فى محبة فيلسوف البسطاء .. عمنا صلاح جاهين؛ وذلك ف. السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة القادم ٢١ فبراير، ويأتي هذا النشاط فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين ، برعاية الأستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين".



والمعرض يضم مجموعة كبيرة ونادرة لرسومات الكاريكاتير من اعمال صلاح جاهين، تمثل جزءًا من التراث الفني لمصر، وتنظمه الأكاديمية المصرية للفنون بروما بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ ويشرف عليه الفنان فوزي مرسي، كما يشارك فى المعرض عدد من رسامي الكاريكاتير من مصر والخارج تكريما لصلاح جاهين باعتباره قيمه فنية كبيرة فى مجال الكاريكاتير على كافة المستويات.

كما سيتضمن المعرض بعض اللوحات تعرض رباعيات صلاح جاهين بالغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، لتسليط الضوء على البعد الفكري لصلاح جاهين لدي الجمهور الإيطالي .

واشارت الدكتورة رانيا يحي مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما أن صلاح جاهين نجح ببساطته وتلقائيته في التعبير عن كل ما يشغل المصريين ويعبر عن آلامهم واحلامهم، وهو ما جعله فارسًا يحلق برسومه وكلماته ويطوف بها بين مختلف فئات الشعب المصرى، وكان سفيرًا بحق للثقافة والفنون المصرية لمختلف الدول العربية التى رددت كلماته واغانيه من المحيط إلى الخليج، وتحمل كل رسوماته المبهجه قيم انسانية جميله .

يذكر أن "عمنا.. صلاح جاهين " بدأ رحلته في عالم الكاريكاتير من مجلة "روز اليوسف" ثم عمل فى عدد من المؤسسات الصحفية الأخري من بينها جريدة الأهرام ومجلة صباح الخير" وغيرها، واشتهر بتناوله لموضوعات تمس حياة المصريين وتعكس همومهم الحقيقية بشكل ساخر يمنحهم البسمة ويعطيهم إحساساً بأن هناك من يشعر بهم ويعبر عنهم وناقش قضايا اجتماعية كثيرة عن الأسرة، والتعليم، والمواطن ، بريشة تحمل البسمة وتطرح قضايا الناس والمجتمع بطابع فني مميز.

يأتي ذلك النشاط في إطار سلسلة من الفعاليات تنظمها وزارة الثقافة للأحتفاء بالرموز الثقافية المصرية، بهدف تذكير الجميع بأسهاماتهم الفنية والثقافية واثرهم في اثراء الهُوِيَّة المصرية .

وهو يعد الثاني في هذه السلسلة بعد احتفاء وزارة الثقافة في الشهر الماضي بالفنان الكبير شادي عبدالسلام في إطار نشاط اطلق عليه "يوم شادي ... لعزة الهُوِيَّة المصرية" .