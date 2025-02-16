17 مصابا برصاص الاحتلال في مدينة نابلس بينهم طلبة مدارس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بوقوع 17 مصابا على الأقل برصاص الاحتلال في مدينة نابلس بينهم طلبة مدارس.

وقالت حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة "انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت حماس، في بيانٍ، أن القصف الإسرائيلي يعكس عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، ويكشف نوايا نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى.

وأكدت حركة حماس أن نتنياهو يسعى لاستئناف العدوان وارتكاب مزيد من جرائم الإبادة، مطالبة بإلزام الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني بجميع بنوده وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

واستُشهِد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون بمنطقة تأمين المساعدات بشرقي مدينة رفح الفلسطينية، اليوم، جراء قصف طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال تجمعًا للمواطنين.