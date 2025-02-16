إصابة 4 عمال بحروق فى انفجار غلاية مصنع بكوم أوشيم في الفيوم

أصيب اربع عمال بحروق مابين خطيرة ومتوسطة، اثر انفجار غلاية مياة بأحد مصانع الحبر، فى المنطقة الصناعية بكوم اوشيم، دائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه، بورود بلاغ بأنفجار غلاية مياة استانليس فى احد مصانع الحبر ، واصابة 4 عمال انتاج ،

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طاميه، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 4 أشخاص بحروق شديدة بمختلف دراجتها، إثر انفجار غلاية كبيرة داخل مصنع الخبر، في المنطقة الصناعيه بكوم اوشيم، بسبب ارتفاع الضغط داخلها.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.