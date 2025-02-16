حافلة الزمالك تصل استاد السلام لمواجهة بتروجيت بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة بتروجيت المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة.