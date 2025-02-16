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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة تصل المغرب

منتخب مصر
منتخب مصر
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وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، بعد رحلة سفرت استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة ودية بالأراضي المغربية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري، يخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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