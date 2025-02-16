تشكيل هجومي لـ البنك الأهلى أمام سموحة فى الدورى الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى

خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى احمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، امير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد النادرى ،محمد بسيونى، احمد ربيع.