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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. بيرينجور وإينياكي ويليامز يقودان أتلتيك بيلباو لمواجهة إسبانيول

بيلباو
بيلباو
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أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إسبانيول، وذلك بعد قليل على ملعب "اسبانيول برشلونة"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أتلتيك بيلباو كالتالى:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: اندوني جوروزابيل، دانييل فيفيان، يراز ألفاريز، يوري بيرشيش.
خط الوسط: بينيات برادوس، ميكيل ياوريجيزار، مارون سانداى، أوهيان سانسيت.
خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.
ويقع فريق إسبانيول فى المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 44 نقطة.
 

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