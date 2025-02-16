إزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الحسينية - ههيا - أبو حماد

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع .

ومن جانبه قاد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية حملة إزالة موسعة بناحية قصاصين الشرق، وأسفرت عن إزالة مبنى عبارة عن هيكل خرساني على مساحة 200 متر بمنطقة الكوثر التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وكذلك إزالة سور بالدبش على مساحة 350 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بمتابعة تنفيذ إزالة مخالفة عبارة عن شدة خشبية لغرفة مساحتها 15 متر، وكذلك إزالة حائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالدور السابع علوى على مساحة 2متر عرض وبارتفاع 3 متر وصاحب العقار حاصل على رخصة بناء رقم 45 لسنة 1997 ومتقدم للتصالح على باقى الأدوار لتقنين أوضاعهم القانونية.

كما شن المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد حملة إزالة بالوحدة المحلية بالعباسة عبارة عن سور بدون ترخيص على الأرض الزراعية بطول 30 متر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.