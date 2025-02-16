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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وصول الشحنة الإغاثية الباكستانية الـ24 إلى غزة اليوم عبر مطار العريش

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وصلت اليوم بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الشحنة الاغاثية الرابعة والعشرين من المساعدات الانسانية الي قطاع غزة. 

هبطت اليوم في مطار العريش الدولي طائرة خاصة من باكستان تحمل 55 طنًا من إمدادات الإغاثة والتي تتضمن خيام شتوية وأغطية تم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة.

وتواصل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث بالتعاون مع مؤسسة الخدمات في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني. 

واعلنت الحكومة الباكستانية انها ستستمر  في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تقديم المساعدات الإنسانية. 

واشادت باكستان بالدور الذي تقوم به مصر لمساعدة الشعب الفلسطيني. 

كما اعلنت باكستان عن استمرار ارسال المزيد من الشحنات والمساعدات إلى الشعب الفلسطينيين داخل غزة. 

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