انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون 12



وسط إستمتاع السائحين بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ،إنطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثانى عشر للثقافة والفنون وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والذى يمتد فى الفترة من 16 وحتى 22 من شهر فبراير الجارى من خلال عروض الديفيلية لـ 26 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد .

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثانى عشر للثقافة والفنون

مشاركة أكثر من 700 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية

وقد كلف الدكتور إسماعيل كمال نائبه المهندس عمرو لاشين بمشاركة أكثر من 700 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية بهذه الفعاليات وسط حضور للكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وتضم الفرق 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند ، والصين ، وصربيا ، وبولندا ، وبنما ، وليتوانيا ، واليونان ، وسيرلانكا ، وكولومبيا ، وسلوفاكيا ، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية .

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