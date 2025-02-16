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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لإسبانيول أمام أتلتيك بيلباو

اسبانيول
اسبانيول
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أعلن مانولو جونزاليس المدير الفني لفريق إسبانيول، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "اسبانيول برشلونة"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق إسبانيول كالتالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: عمر الهلالي، ماراش كومبولا، لياندرو كابريرا، كارلوس روميرو.
خط الوسط: أوركو غونزاليس، أليكس كرال، بول لوزانو.
خط الهجوم: روبرتو فرنانديز، جوفري كاريراس، خافيير بوادو.

ويقع فريق إسبانيول في المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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