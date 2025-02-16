مياه الشرب تطلق مشروع "رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية" في قرى الفيوم

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، مشروع "رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية" في قرى الفيوم، بهدف نشر الوعي بين المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم قطاعي المياه والصرف الصحي، يأتي هذا المشروع في إطار برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم.

يُنفذ المشروع من خلال تحالف يضم مؤسسات استشارية برئاسة بورد للاستشارات Board Consulting، وبمشاركة مؤسسة مصر الخير وشركة Connect Plus. ويسعى المشروع إلى تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.

وفي هذا السياق، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "إن إطلاق مشروع 'رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية' يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع المحلي، وهو تأكيد على التزامنا ببناء منظومة مستدامة لإدارة موارد المياه والصرف الصحي في مصر. نحن ندرك أن نجاح المشروعات الكبرى لا يعتمد فقط على الجانب التقني، بل يرتبط بوعي المواطنين ومشاركتهم الفعالة في الحفاظ على هذه الاستثمارات الوطنية. من هنا يأتي حرصنا على تمكين المجتمع المدني وتعزيز الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التواصل الفعّال مع المواطنين."

وقالت السيدة إيريني كريستودولاكي ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فى كلمتها عبر تطبيق زووم، ان اطلاق هذا الحدث الهام، يعكس التزامنا المستمر بدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز كفاءة قطاع المياه في مصر. إن التكنولوجيا الرقمية والتواصل الفعّال مع المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية وورفع الوعى بقضايا المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال المؤتمر الافتتاحى تم استعراض الجدول الزمنى، واستراتيجية المشروع لرفع الوعى، ومنهجية المتابعة والتقييم، واستعراض أهداف المشروع ومحاوره الاساسية والتى تتمثل فى

• توعية المواطنين: إطلاق حملات توعية تفاعلية حول الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

• تمكين المجتمع المدني: بناء قدرات الجمعيات الأهلية لتمكينها من دعم وتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

• التطوير الرقمي: تعزيز قنوات التواصل الرقمية بين المواطنين والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

• التدريب وبناء القدرات: رفع كفاءة العاملين في مجالات الاتصال وخدمة العملاء لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وشمل انطلاق المشروع، تقديم نظرة عامة عن المشروع، وعروض تقديمة من المؤسسات الاستشارية يمثلها كلا من الدكتور أحمد نظمى، رئيس مجلس إدارة بورد للاستشارات، والذى قدم نظرة عامة على المشروع وأدوار كل مؤسسة استشارية في التحالف، والدكتورة سارة حماد مدير المشروع لاستعراض الهيكل التنظيمي للمشروع/ المخرجات الرئيسية والمنهجية الخاصة بالاستراتيجية والتقارير، كما قدم الدكتور محمد ممدوح ممثل مؤسسة مصر الخير المنهجية الخاصة بالمنظمات الأهلية والدبلومة الإلكترونية، ودكتورة مروة عاصي لاستعراض المنهجية الخاصة بمتطلبات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية ذات الصلة، الدكتورة إنجي قطب لاستعراض منهجية المتابعة والتقييم والتعلم الخاصة بالمشروع.

ويركز المشروع على تعزيز قدرة العميل فى المشاركة فى المجتمعات الرقمية، تعزيز قدرة منظمات المجتمع المحلية فى محافظة الفيوم على زيادة المشاركة فى قضايا المياه والإدارة التشاركية للمياه والصرف الصحى، تعزيز ممارسات استخدام المياه وادارتها بشكل مستدام، تطوير دبلومة تعلم الكترونى معتمدة ومجازة من جامعة مصرية حول مشاركة المجتمع فى مجالات رفع الوعى بقضايا المياه.

ويشمل المشروع اطلاق الموقع الالكترونى والمكتبة الالكترونية، لترشيد استهلاك المياه، ليكون منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز جهود ترشيد استهلاك المياه على المستوى الوطني، وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول أنماط استخدام المياه وممارسات الحفاظ عليها، ورفع الوعي بأهمية إدارة المياه بشكل مستدام وتشجيع المجتمع على اتباع أساليب أكثر وعيًا للحفاظ على المياه.

ويأتي المشروع في إطار السياسات المؤسسية التي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار فى العنصر البشري، والاستفادة من الطاقات البشرية من أفراد المجتمع المدني ‏أو العاملين في إدارات الاتصال وخدمة العملاء بالشركة القابضة وشركاتها التابعة. وتهدف الشركة إلى رفع كفاءة العاملين ‏لتواكب التكنولوجيات الحديثة وتعدد قنوات التواصل، بهدف تعزيز فاعلية الاتصال مع المواطنين وتحفيزهم ليكونوا سفراء ‏لقضية الوعي بأهمية المياه والحفاظ على استثمارات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي‎.‎