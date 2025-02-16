سبينيس تفتح اول فروعها لعام 2025.. استثمارات الفرع الجديد 80 مليون جنيه

الأحد 16/فبراير/2025 - 02:40 م

بدأت سبينيس العام الجديد بافتتاح فرعها الحادي والثلاثين بمدينة السخنة بمول السخنة بالكيلو ٨٢ على طريق السويس الزعفرانة بجوار بورتو السخنة بمساحة إجمالية قدرها ١،٣٧٥ متر مربع وصافي مساحة بيعيه قدرها ١،٠٥٥ متر مربع.

ووفق سياسية سبينيس في إدارة مواردها البشرية وتنمية البيئة المحلية فالموظفين بالفرع هم جميعا من أهالي محافظة السويس حيث يوفر الفرع ٧٥ فرصة عمل لأبناء المحافظة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب وطبيعة الوظائف داخل أقسام الفرع.

ويأتي موقع الفرع علي رأس مثلث امتداد السخنة شمالا وجنوبا ومدينة الجلالة غربا مع توفير خدمة التوصيل بالفرع بما يتيح له خدمة اكبر قاعدة ممكنة من العملاء سواء عبر الخط الساخن أو منصة البيع اون لاين http://www.spinneys-egypt.com.

ويأتي افتتاح فرع السخنة بعد افتتاح الفرع الثلاثين بالنزهة الجديدة في ديسمبر الماضي ليصبح هو الفرع الحادي والثلاثين ويليه إن شاء الله فرع المنصورة ليكون الفرع الثاني والثلاثين وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للفرع ٨٠ مليون جنيه منها ٧٠ مليون استثمارات رأسمالية و١٠ مليون استثمارات تشغيلية.

وبافتتاح فرع السخنة التابعة لمحافظة السويس أصبحت سبينيس تتواجد في عشر محافظات كجزء من خطتها الطموحة للانتشار أفقيا في كل محافظات مصر.

ووفقا لسكان مدينة السخنة فقد طال انتظار هذا الفرع ليحقق لهم التوازن ويوفر لهم احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة فالفرع يمثل لهم سفينة انقاذ من حالة الندرة وارتفاعات الاسعار والقبول بمستويات جودة غير مرضية ففي سبينيس تتوافر جميع السلع والمنتجات بأنواع متعددة وأسعار مناسبة بالإضافة إلي المنتجات الطازجة من المخبوزات واللحوم والفواكه والخضروات ويضاف اليها سلة منتجات سبينيس وعلاماتها التجارية والتي لاقت اهتمام كبير من العملاء نظرا لمستويات جودتها العالية وانخفاض اسعارها عن مثيلاتها بحوالي ٢٥% هذا بخلاف اقسام مستلزمات البحر والشواطئ والادوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية مع الالتزام الكامل بسياسة الاسعار الموحدة في جميع فروع سبينيس ايا كان موقع تواجدها علي خريطة جمهورية مصر العربية.

وفرع سبينيس السخنة هو اول فروع سبينيس الجديدة لعام 2025 وهو جزء من خطة توسعاتها الطموحة التي تستهدف افتتاح 38 فرعًا جديدًا خلال 5 سنوات القادمة ليصبح اجمالي فروعها 68 فرعًا في نهاية 2029 ومن المخطط ان تنطلق هذه التوسعات لتشمل كافة المحافظات هذا بخلاف المحافظات العشر التي تتواجد فيها سبينيس حاليا وهي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والغردقة والمنوفية والغربية والإسكندرية والساحل الشمالي ومؤخرًا محافظة السويس بافتتاح فرع السخنة الجديد بما يحقق هدف سبينيس الطموح في الوصول بخدمات تجارة التجزئة لأكبر عدد ممكن من عملائها