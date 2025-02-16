عاطل يطعن طالبًا بمطواة في مشاجرة بالمرج

أقدم شاب عاطل على طعن طالب في الصف الثالث الثانوي باستخدام مطواة، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد، وإصابات متفرقة في أنحاء جسده بمنطقة المرج بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوصول طالب مصاب برفقة والده إلى قسم شرطة المرج، يفيد بتعرضه للاعتداء أثناء سيره مع صديقه في أحد الشوارع بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطالب ومجموعة من الأشخاص، تطورت إلى اشتباك عنيف، أقدم خلاله أحد المتهمين على استخدام مطواة، مسددًا عدة طعنات إلى المجني عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على أحد المتهمين وتكثف من جهودها لضبط باقي المتهمين، وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.