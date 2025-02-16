المراهنات خطر يداهم الشباب.. الحضري يكشف عن تورط لاعبين في النشاط المحظور.. الرياضة: التحفظ على 25 شخصا يسهلون المقامرة على مباريات الدوري الممتاز.. الغرامة والسجن مصير الممارسين

أصبحت مواقع المراهنات تشكل خطر كبير علي الرياضة المصرية بعد ملاحظة إقبال كبير عليها من قبل الشباب في الآونة الاخيرة بغية للثراء. وانتشرت تلك المراهنات في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم المصرية خصوصًا عن طريق بعض المواقع ويشارك فيها عدد من اللاعبين في بعض أندية الدوري وهذا ما كشفه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق حيث قال في أحد البرامج التلفيزيونية إن هناك لاعبين في الدوري المصري يشاركون في مواقع المراهنات مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين يلعبون في أندية القمة.

وتزدهر مواقع المراهنات الرياضية، عبر الانترنت، بشكل أكبر، وتعتمد على توقع نتائج مباريات كرة القدم، وهي متاحة للجميع وخصوصاً فئة الشباب للحصول على أموال نتيجة التوقع الصحيح عن طريق الاشتراك بقيمة مالية، والفوز بعد التوقع الصحيح بالكثير من المال.

ومن ناحيته اكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان القانون المصري يجرم المراهنات.، وهناك غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن.

واضاف الشاذلي تم التحفظ على 25 شخصًا بسبب تورطهم في المراهنات، كما تمت مصادرة الأجهزة التي استخدموها، حيث كانوا يسهلون عمليات المراهنات على مباريات الدوري المصري والدوريات الإفريقية، والعقوبات تطبق على الجميع، سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو أي فرد آخر".

واشار الشاذلي ان هناك عدد من اللاعبين كان يسهل عمليات المراهنات في مصر، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، ولا توجد أي جهة رسمية مصرية تستطيع السماح بالمراهنات، حيث يجرمها القانون تمامًا،

ومن جانبها أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي خطابات لجميع الأندية لمنع أي إعلانات أو تعاون مع شركات المراهنات، حتى لو كانت مرتبطة باتحادات خارجية أو أوروبية".

وتدرس وزارة الرياضة بعد الاجراءات ضد المتورطين في المراهنات منها الشطب من النشاط الرياضي، بالإضافة إلى عقوبات إدارية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات جنائية فورية، وهو ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات السابقة