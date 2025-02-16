مائل للدفء وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الاثنين، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 7 درجات، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغرى 11 درجة .