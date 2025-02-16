رجال أعمال الإسكندرية تستقبل سفير اليابان

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لها بتنسيق من إدارة العلاقات الخارجية، لبحث أوجه التعاون المُشترك في تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز الشراكات المُستقبلية.

حضر اللقاء من الوفد الياباني يوسوكي سوزوكي، مستشار سفارة اليابان، هاياتو سايتو، سكرتير ثالث بالسفارة، ويوكا كاتو، استشاري مشروعات.

وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و المهندس محمد عرفه، عضو مجلس إدارة الجمعية، و المهندس مجدي مرزوق، عضو لجنة نشاط مركز "VTEC"، و المهندس محمد ناصف، عضو الجمعية وعضو لجنة نشاط مركز"VTEC".

و كشف محمد هنو، عن التدريبات المُشتركة التي تتم بالتعاون مع اليابان والتي تضمنت تدريب الكايزن. لافتًا إلى أبرز أنشطة المركز والتي منها ما تموله دولة اليابان في ورشتي الخياطة، ومُحاكاة الغطس أسفل الماء. كما أشاد هنو، بالتطور التكنولوجي الياباني.ٍ

وخلال الجولة التفقُدية للمركز استعرض المهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتشغيل المهني، أبرز البرامج التدريبية وما يُقدمه " VTEC" من خدمات لشباب منطقة غيط العنب بالتعاون مع الجهات المحلية والأجنبية المَعنية بالتدريب والتشغيل كدولة اليابان.

دار النقاش حول مشروعات جمعية رجال أعمال إسكندرية المُستدامة التي منها مشروع الإقراض والتمويل مُتناهي الصِغر، ومركز الشرق الأوسط، إضافةٍ إلى دور مركز التدريب والتشغيل المهني في دمج المصانع والشركات للتعاون في تنفيذ مشروعات خدمية.

وتطَّرق اللقاء إلى عرض خدمات وحدة تطوير الأعمال في المركز الهادفة إلى ربط المصانع ومُقدمي الخدمة بالعمالة وتقديم المشورة، إلى جانب دور المركز في تدريب المرأة والشباب في إطار برامج التمكين الاقتصادي.

من جانبه أشاد السفير الياباني، بفصول محول الأمية ودور الجمعية في تدريب الطلاب أثناء دراستهم بالتعليم الفني، موضحًا التقارُب الثقافي بين البلدين.