ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدرسة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بالقاهرة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.  
 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين (طالبان) بإحدى المدارس بالقاهرة تطورت لتعدى كلاً منهما على الآخر بالأيدى ، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين ، وبإستدعاء أولياء أمورهما أيدا ما سبق.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بالقاهرة المدارس بالقاهرة مشاجرة بالاسلحة مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بالقاهرة