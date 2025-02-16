منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

يختتم اليوم الأحد، منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب، تدريباته بمعسكره المغلق في أطار أستعدادا لمواجهة المنتخب الرواندي في تصفيات أمم إفريقيا.

وكان قد دخل المنتخب معسكر مغلق بداية من يوم 7 فبراير الماضي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لمواجهتي رواندا ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

وتتجه بعثة منتخب الكرة النسائية إلى العاصمة الرواندية غدا الاثنين يوم 17 فبراير المقبل لمواجهة المنتخب الرواندي في ذهاب تصفيات أمم إفريقيا يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.