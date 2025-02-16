بعد صورة عيد الحب الغامضة.. حقيقة العلاقة بين منه شلبي وأحمد السعدني.. فيديو

أثارت الفنانة منه شلبي الجدل على مواقع التواصل بعد نشر صورة غامضة عبر "إنستجرام" بمناسبة عيد الحب، وكانت الصورة تظهر منه بجانب رجل أخفت ملامحه، مما دفع الجمهور للتكهن بهويته.

رجح المتابعون أن الشخص هو الفنان أحمد السعدني، نظرًا للعلاقة الطيبة بينهما، وعلقت منه على الصورة بـ"Happy Valentine’s Day" مما زاد من التكهنات حول هوية الشخص.

بعد البلبلة التى حدثت بسبب تلك الصورة، خرجت منه شلبي عن صمتها وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الشخص هو أحمد السعدني، لكنها نفت أي علاقة عاطفية بينهما، مؤكدة أن عيد الحب ليس مقتصرًا على الأزواج فقط بل هو مناسبة للاحتفال بكل من يشاركنا مشاعر الحب، بما فيهم الأصدقاء.

كما رد الفنا أحمد السعدني ردًا ساخرًا بنشر صورة له مع المخرج كريم الشناوي وأصدقائه ،بينما كان يرتدي نفس الملابس التي ظهرت في الصورة مع منه شلبي، معلقًا "ننفرد بنفي الشائعة!".

https://youtube.com/shorts/uLfbjYiWrso