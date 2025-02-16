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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو: ننتظر موعد فتح أبواب جهنم على غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

 

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".


وأشار نتنياهو إلى أن دعم وزير الخارجية الأمريكية الثابت لإسرائيل سيستمر.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج حماس عن "جميع" الأسرى الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت، مضيفًا أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى" مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

 

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