إعلام جامعة المنوفية تحصل على المركزين الثاني والثالث في مهرجان الشروق

حصلت كلية الاعلام جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على المركزين الثانى والثالث في الحملات الإعلامية والبرامج الإذاعية فئة الحملات الإعلامية، والبرامج الإذاعية بمهرجان الشروق التاسع لإبداعات طلاب الاعلام المقام في المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق،. والذي ضم ٤٤ كلية من كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات العربية، وذلك تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية والدكتورة هويدا الدر وكيل الكلية.

وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لمنسوبي الكلية ،واشاد بالأعمال المقدمة من طلاب الكلية والتى ضمت المسلسل الإذاعي"لم ننتهي بعد ..حكاية فرح" والحملة الإعلامية شفره ، مؤكداً حرص الجامعة على إخراج كوادر إعلامية قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية والرقمية المعاصرة والمتلاحقة تواكب سوق العمل ليكونوا قادرين على إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، مشيرا إلي أن كلية الاعلام جامعة المنوفية تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإعلامية واستوديوهات متطورة للتدريب تتيح إعداد علامي متميز.

وأشارت الدكتورة ندية القاضي أن الحملة الاعلامية شفره حصلت علي المركز الثاني فئة الحملات الاعلامية جاءت تحت اشراف الدكتورة امنية الديب المدرس بقسم الاتصال التسويقي والاستاذة غاده خليل المدرس المساعد بالقسم، والمسلسل الإذاعي“لم ننتهي بعد ..حكايه فرح "علي المركز الثالث فئة البرامج الاذاعية من اشراف الدكتورة هويدا الدر وكيل كليه الإعلام للدراسات العليا والدكتورة مروه البقلي المدرس بالقسم و منة صفوت المعيده بالقسم، وعمل طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس لعام ٢٠٢٤.