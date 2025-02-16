تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر لـ25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل، متهم بسرقة موظفة بالإكراه في منطقة الظاهر بالقاهرة، إلى جلسة 25 مارس المقبل، لاستكمال نظر القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات في منطقة الظاهر، يفيد بوصول موظفة مصابة بجروح، وأكدت أنها تعرضت للاعتداء والسرقة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، قام بسرقة حقيبة المجني عليها وهاتفها المحمول، بعد الاعتداء عليها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وسرقة حقيبة الموظفة وهاتفها المحمول ومبلغ مالي كان بحوزتها، كما أقر ببيعه الهاتف المحمول لصاحب محل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.