وزيرة التضامن: 30 ألف متطوع مصري يسهمون في توصيل المساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري هو الآلية الوطنية للإغاثة وتنسيق المساعدات من مصر حتى وصولها إلى غزة، مشيرة إلى أن هناك 30 ألف متطوع في 36 نقطة في مصر تدعم جهود الاستجابة لغزة وتغطي جميع عمليات الدعم والاستجابة لضمان سير العمل بشكل سليم.

وأوضحت الوزيرة، أن متطوعي الهلال الأحمر يتسلمون المساعدات في الموانئ والمطارات، ويشاركون في تنظيم وتنسيق الشاحنات، لافتة إلى أن الدولة المصرية دائمة الدعم لاشقائها في أوقات الأزمات، وموجهة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني على دعمها ودورها في تجهيز القوافل.

وأضافت، أن الوزارة تدعم إنشاء 300 مطبخ بـ15 مليون وجبة إفطار وسحور، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي دشنها صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا مبادرة «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلتها إكسترا نيوز، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.