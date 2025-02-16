الكرملين: نرحّب بزيارة ترامب وبكل من يشاطر روسيا فخرها بعيد النصر

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم /الأحد/ عن ترحيب الرئيس فلاديمير بوتين بقادة العالم الراغبين في مشاطرة روسيا فخرها وحضور عيد النصر في موسكو، وبزيارة دونالد ترامب بأي وقت بعد تأكيدها.



وقال بيسكوف - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم -، إن المباحثات بين بوتين وترامب إشارة قوية على أن البلدين ستحلان المشاكل العالقة عبر الحوار، منوها أن اللقاء يتطلب تحضيرات خاصة وله أهمية كبيرة.

وأشار بيسكوف، الى أن العقوبات الغربية لن تؤثر في سير المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة، فكما "تفرض بسرعة ترفع بسرعة".. موضحا في الوقت نفسه، أنه إذا تقررت زيارة مسؤولين روس للولايات المتحدة، فيمكن إلغاء العقوبات الشخصية بشكل عاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي للكرملين، أن روسيا والولايات المتحدة ستبحثان السلام لا الحرب، وأن موقف الرئيس ترامب المتمسك بحل المشاكل عبر الحوار يعجب كل من يفكر بعقلانية وموضوعية.

وأضاف أنه جرى اتصال هاتفي مؤخرا بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف، اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.