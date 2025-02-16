25 فبراير محاكمة موظف بتهمة التسبب في وفاة عامل بالزيتون

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 25 فبراير المقبل لنظر محاكمة موظف متهم بالتسبب في وفاة عامل بعد صدمه بدراجته النارية، ظنًا منه أنه اللص الذي سرق هاتفه المحمول في منطقة الزيتون.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما تعرض الموظف لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف، فبادر بمطاردة السارق في محاولة للإمساك به، وخلال المطاردة، أخطأ الموظف وظن أن عاملًا يقود دراجة نارية هو اللص، فقام بصدمه في محاولة لإيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر في الجمجمة أودى بحياته.

عقب الحادث، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الموظف المتسبب في الواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت.