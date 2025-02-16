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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حجز دعوى وسام شعيب طبيبة كفر الدوار للنطق بالحكم بجلسة 27 إبريل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، منذ قليل، حجز دعوى وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، لجلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

شهدت المحاكمة التأديبية لوسام شعيب طبيبة كفر الدوار، اليوم الأحد، سماح هيئة المحكمة لها بالدفاع عن نفسها للمرة الثانية.
وظهرت طبيبة كفر الدوار خلال جلسة اليوم في حالة انهيار.

وقالت طبيبة كفر الدوار أمام هيئة المحكمة:"أنا تعرضت للإهانة والظلم والاحتقار، ولم يتم معاملتي كمتهمة عادية، وتم الطعن في شرفي وعرضي، وتم حبسي وسط مسجلين، رغم كوني طبيبة".
وأكدت طبيبة كفر الدوار، إن هدفها من الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل"فيس بوك"، هو التوعية للعائلات وليس الترند.

وكما شهدت الجلسة المحكمة التأديبية تقديم الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة حافظة مستندات تثبت التزوير في محضر معاينة العيادة، التي أنكرت الطبيبة أن لها عيادات، في جلسة سابقة أمام المحكمة.

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