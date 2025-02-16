محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لتوطيد التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه صباح اليوم الأحد، إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، في بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالسفير على أرض الإسكندرية مؤكدا احترامه الشديد لدولة اليابان ومشيدا بالعلاقات المصرية اليابانية وبالمجهودات والتعاون المشترك بين البلدين وبالأخص في مجال التعليم.

ومن جانبه إيواي فوميو محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال، مشيرا إلي أنه قام بالعديد من الزيارات لمصر وأنه سعيد بالتطور الذي يلاحظه في كل زيارة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطرق ، مضيفا أن تلك الزيارة تعد الأولى له لمحافظة الإسكندرية كسفير وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الإسكندرية واليابان.

وثمن محافظ الإسكندرية المشروعات التي تقوم بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر مضيفا أن هناك 3 مدارس يابانية على أرض الإسكندرية تمثل تجربة رائدة في مجال التعليم والعمل على تطوير شخصية الطلاب، كما أشاد سيادته بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة من حيث الاشراف على المناهج والتطوير والتدريب المستمر للقائمين على المدارس. بالإضافة أيضا وجود الجامعة اليابانية ببرج العرب ذلك الصرح العلمى المتميز على أرض الإسكندرية.

من جانبه أضاف سفير دولة اليابان أن وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) تدعم جامعة العلوم والتكنولوجيا المصرية من خلال التبادل العلمي بين خبرائها الإداريين والأكاديميين للمساعدة والتوجيه في النظام الفني والإداري للجامعة، هذا بالإضافة إلى إرسال خبراء أكاديميين من اتحاد الجامعات الداعمة اليابانية (JSUC) لدعم التدريس وإجراء البحوث المشتركة والإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا.