غدا.. منتخب الهوكي يواجه الصين في افتتاح كأس الأمم العالمية

يفتتح المنتخب الوطني للهوكي، غدا الإثنين، مشواره في منافسات بطولة كأس الأمم العالمية الثانية للهوكي، والمقامة في عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض المنتخب المصري للهوكي بقيادة مديره الفني أحمد زكريا، مواجهة قوية غدا أمام منتخب الصين، تنطلق في الـ10:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

يأتي جدول مباريات المنتخب كالتالي:

مصر × الصين – 17 فبراير – 10:45 صباحًا

مصر × تشيلي – 18 فبراير – 12:45 ظهرًا

مصر × بولندا – 20 فبراير – 10:45 صباحًا

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كل من،

مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدربت احراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.