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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول مواجهة الأفكار المغلوطة والمخاطر الإلكترونية

ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية متخصصة حول مواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تمثل انحرافاً عن المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حاضر في الندوة الدكتور محمد سامي، مدرس بكلية التجارة والأعمال بجامعة حلوان، حيث تناول موضوعات هامة منها مخاطر المراهنات  عبر الإنترنت والتحديات التي يمثلها "الانترنت المظلم"، وذلك بحضور 200 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتوعية الطلاب وحمايتهم من الأفكار الهدامة والمخاطر الإلكترونية، مشدداً على أهمية تعزيز القيم الأصيلة والهوية الثقافية لدى شباب الجامعة، وحمايتهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

الأفكار المغلوطة الانحرافات الفكرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجامعة حلوان