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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يدعم محمود الخطيب في أزمته الصحية

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
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وجه نادي المصري البورسعيدي، رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يشفيه شفاءً لا يغادره سقما وأن يمتعه بالصحة والعافية”.

وفاجأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جميع الحضور لحفل الأهلي بمعبد حتشبسوت بأنه بحاجة للحصول على إجازة طويلة الفترة المقبلة لظروف صحية.

وقال الخطيب: “عانيت من ظروف صحية، أنا كنت في سفر للعلاج خارج مصر ولما رجعت قلت لزملائي أنا محتاج إجازة طويلة، لكن جاء وقتها مرض العامري فاروق، والظروف الصحية أجبرتني على الابتعاد عن الضغوط العصبية”.

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