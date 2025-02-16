يوسف وهبي يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل في لحظة

يشارك النجم الصاعد يوسف وهبي في الماراثون الرمضاني 2025 بشخصية ساري مغني الراب من خلال مسلسل في لحظة، من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال. وذلك بعد أن برع في دوره كبطل ملاكمة في آخر أعماله.

ويشارك يوسف وهبي في بطولة مسلسل في لحظة مع النجوم؛ أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام ويوسف عثمان. والمسلسل تدور أحداثه في 30 حلقة في إطار درامي حول الخط الفاصل بين الحب والكراهية وما تحمله الأحداث من أسرار تغيّر مصائر الجميع، وهو أحدث إنتاجات TOD Studios Production الأصلية.

يُذكر أن أحدث أعمال يوسف وهبي جاء من خلال مشاركته في مسلسل صوت وصورة الذي عُرض على قنوات دي إم سي ومنصة Watch It، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه في أكتوبر 2023، حيث جسد وهبي شخصية حازم الطالب الجامعي وبطل الملاكمة الذي تقوده مشاعر الغضب إلى ضرب المحامي الخاص برضوى (حنان مطاوع) بعد الانتهاء من جلسة المحاكمة التي قضت ببراءتها من قتل والده (مراد مكرم).

أما أحدث أعمال يوسف السينمائية فهو فيلم الحريفة، والذي حقق نجاحاً كبيراً ليدخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. وشارك يوسف في بطولته مع نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وكسبرة مغني الراب، ونجم كرة القدم أحمد حسام الذي شارك في الفيلم كممثل لأول مرة. والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

يوسف وهبي ممثل مصري شاب، كان قد نجح في لفت الأنظار إليه من خلال دوره في الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ؟!، الذي تصدر قائمة العلى مشاهدة على منصة شاهد وقت عرضه في يونيو 2023، وشارك يوسف في بطولته مع النجمة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض، معتز هشام، أحمد طارق ونادين. ومن إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم (ورشة سرد).

شارك يوسف وهبي بظهور مميز كشاب جامعي وأحد رفاق رنا رئيس في الجزء الأول من المسلسل الاجتماعي الكوميدي الشهير موضوع عائلي، بطولة النجم ماجد الكدواني، محمد شاهين، طه الدسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد القس ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.