وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور

تفقد مدير تعليم دمياط مدارس فارسكور ويشدد على انتظام الدراسة ومتابعة الغياب حيث قام اليوم ياســــر عمـــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مدى التزام المدارس بتطبيق التعليمات والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الدراسة.

وشملت جولة "وكيل الوزارة" مدرستي الشهيد السيد علي غراب الإعدادية بنين والحديدي الابتدائية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر الطابور الصباحي، والتقى بعدد من الطلاب للاستماع إلى آرائهم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والبحث عن أساليب لجذب الطلاب للحضور وعدم الغياب وتفعيل لائحة الانضباط والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري وتشغيل الأغاني الوطنية لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

كما أكد على أهمية تذليل الصعوبات التي قد تواجه المدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

وأكد "عماره" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب